Repórter brasileira leva bolada em jogo na Inglaterra

A repórter Natalie Gedra, correspondente da ESPN na Europa, protagonizou uma cena inusitada no último sábado, na partida entre Liverpool e Tottenham pelo Campeonato Inglês. Enquanto os times faziam aquecimento para a partida, ela estava à beira do campo, falando ao vivo para a TV. Foi quando acabou atingida por uma bola chutada por um dos jogadores. Apesar do acidente, ela não perdeu a compostura. "Opaaaa! Acontece, gente. A gente está aqui ao vivo para evitar esse tipo de situação, mas acontece. Vamos lá, vamos continuar", disse, em seguida à bolada.

Lego Batman vence 50 Tons Mais Escuros nas bilheterias

LegoBatman: O Filme derrotou 50 Tons Mais Escuros e o novo filme de John Wick, e liderou as bilheterias de cinema neste fim de semana. O derivado de Uma Aventura Lego estreou com US$ 55,6 milhões. Foram US$ 15 milhões a menos que o filme original, mas suficiente para liderar as bilheterias em uma semana com dois outros estreantes de peso. 50 Tons Mais Escuros ficou em segundo lugar, arrecadando US$ 46,8 milhões, ou 43% inferior à estreia de 50 Tons de Cinza (US$ 85 milhões). John Wick: Um Novo Dia Para Matar apareceu em terceiro lugar com US$ 30 milhões, o dobro da abertura do primeiro filme, De Volta ao Jogo (US$ 14,4 milhões). Fragmentado, com US$ 9,3 milhões, e Estrelas Além do Tempo, com US$ 8,1 milhões e indicado a três Oscars, fecharam o top 5.

Meryl Streep responde críticas de Donald Trump

A atriz Meryl Streep fez mais um discurso contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Desta vez, no jantar de arrecadação de fundos para os Direitos Humanos, na noite de sábado (11). "Se você acha que as pessoas ficaram loucas quando pensaram que o governo estava vindo atrás de suas armas, espere até que venham e tentem tirar a nossa felicidade", disse Streep, ao receber o prêmio Aliada pela Igualdade, em que teceu críticas ao governo Trump. Vinte vezes indicada ao Oscar, a atriz ainda ironizou Trump, que a chamou de "superestimada". "Eu sou a atriz mais superestimada e a mais supercondecorada. E, atualmente, eu sou a atriz mais superrepreendida… da minha geração", afirmou.

Cantor Al Jarreau morre aos 76 anos

O cantor americano Al Jarreau, conhecido por seu trabalho com jazz e R&B, morreu ontem, aos 76 anos. A informação foi divulgada no site oficial do cantor, mas não há detalhes sobre a causa da morte. Ele havia sido internado na quarta-feira (8) por exaustão, e não poderia mais se apresentar em 2017. O cantor vencedor de sete Grammys esteve recentemente no Brasil para se apresentar no Rock in Rio, em 2015, quando realizou um show no palco Sunset com participação do brasileiro Marcos Valle. "A todos que estiveram em seus shows e ouviram seus álbuns: ele precisava de vocês, e vocês sempre estiveram lá por ele, por mais de 50 anos", diz a nota.

Níver do dia

Alexandre Nero, ator brasileiro, 47 anos