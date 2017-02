Beyoncé ganha Grammy de melhor clipe; Caetano e Gil ficam de fora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os elogios a Beyoncé pelo videoclipe da música "Formation", lançado ano passado, renderam frutos. A cantora foi anunciada, na noite deste domingo (12), como a vencedora do Grammy de melhor clipe. O vídeo, rodado em Nova Orleans, retrata os estragos causados pelo furacão Katrina na região. Além de também fazer referências ao histórico conflito racial entre negros e brancos nos Estados Unidos. A cantora está sendo processada pelo trabalho, por usar no começo da gravação a voz de um youtuber já morto. Os herdeiros do homem argumentam que a artista não pediu autorização para usar a voz dele. Já os brasileiros que concorriam ao Grammy -o Trio da Paz, na categoria álbum de jazz latino, e a dupla Caetano Veloso e Gilberto Gil, na categoria álbum de world music- acabaram não levando nada. O Grammy, principal troféu da música mundial, começou a anunciar nesta noite os vencedores de suas categorias. A partir de 23h, no horário de Brasília, serão anunciadas as categorias principais. Veja abaixo alguns dos vencedores. VENCEDORES: Melhor clipe "Formation", de Beyoncé Melhor Canção Composta para Mídia Visual "Can't Stop the Feeling!", de Justin Timberlake, Max Martin, Shellback Melhor Gravação Dance Don't Let Me Down, de The Chainsmokers, Daya, DJ Swivel Melhor Trilha Sonora Original para Mídia Visual "Star Wars: O Despertar da Força", de John Williams Melhor Álbum de Teatro Musical The Color Purple (2015 Broadway Cast Recording), de Jennifer Hudson, Danielle Brooks, Cynthia Erivo,... Melhor Álbum de Dance/Eletrônica Skin, de Flume Melhor Álbum de World Music "Sing Me Home", de Yo-Yo Ma, Silk Road Ensemble Melhor Arranjo Instrumental "You and I", de Jacob Collier Melhor Vídeo Musical Longo "The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years", de Ron Howard, Brian Grazer, Nigel Sinclair,... Melhor Compilação de Trilha Sonora para Mídia Visual "Miles Ahead", da Columbia Records, Legacy Recordings Melhor engenharia de som de álbum não-clássico "Blackstar", de David Bowie, Tony Visconti, Tom Elmhirst,... Melhor Composição Instrumental "Spoken at Midnight [Jawaharlal Nehru]", de Ted Nash