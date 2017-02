Guerra estreia, e Palmeiras sofre primeira derrota na temporada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras sofreu a sua primeira derrota na temporada neste domingo (12). Diante do Ituano, fora de casa, a equipe alviverde perdeu por 1 a 0 em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O meia colombiano Alejandro Guerra fez sua estreia pelo clube. A sua atuação foi boa, mas não suficiente pare evitar o revés do time alviverde. O único gol do jogo foi marcado pelo volante Guly. Aos 6 min do primeiro tempo, o jogador aproveitou uma falha de marcação da zaga palmeirense após cobrança de escanteio e deu a vitória ao time de Itu. Com o resultado, o Palmeiras caiu para a terceira posição do Grupo C do Estadual, que é liderado pelo Santo André. Já o Ituano é o líder do Grupo A, com quatro pontos. Na próxima rodada, o clube da capital paulista enfrenta o São Bernardo, na quinta (16), às 19h30, no Allianz Parque. Na quarta, o time do interior recebe o São Bento, às 17h. ITUANO: Fábio; Arnaldo, Naylhor, Lima e Peri; Wellington Simião (Walfrido), Guly e Guilherme (Romarinho); Claudinho, Ronaldo (Nena) e Morato. T.: Tarcísio Pugliese. PALMEIRAS: Fernando Prass; Fabiano (Thiago Santos), Vitor Hugo, Edu Dracena (Alecsandro) e Zé Roberto; Felipe Melo e Jean; Róger Guedes (Keno), Guerra e Dudu; Willian. T.: Eduardo Baptista. Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP) Árbitro: Raphael Claus (SP) Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho e Bruno Salgado Rizo Renda/Público: R$ 545.970,00/11.962 pagantes Cartões amarelos: Ronaldo e Naylhor (Ituano); Felipe Melo (Palmeiras) Gol: Guly, aos seis minutos do 2º tempo (Ituano)