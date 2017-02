Flamengo vence Botafogo e elimina rival da Taça Guanabara

BERNARDO GENTILE RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo voltou a sentir o gosto de vitória sobre o Botafogo. Após um jejum de mais de dois anos – último triunfo ocorrera em julho de 2014 –, o Rubro-negro venceu o Alvinegro por 2 a 1 neste domingo (12), no estádio Nilton Santos (Engenhão). De quebra, a equipe da Gávea ainda eliminou o rival da Taça Guanabara. Guerrero e Everton marcaram os gols que tiraram qualquer chance dos botafoguenses no primeiro turno do Campeonato Carioca; Roger descontou. Com o resultado positivo, o Flamengo chegou aos 12 pontos e sacramentou a classificação para as semifinais do torneio. Já o Botafogo ficou estacionado nos quatro pontos, entrando apenas em campo no próximo domingo (19) apenas para cumprir tabela, contra o Boavista. Já o Rubro-negro pega o Madureira na mesma data. BOTAFOGO Helton Leite; Marcinho, Renan Fonseca, Igor Rabelo e Gilson; Dudu Cearense (Bruno Silva), Rodrigo Lindoso (Leandrinho), Matheus Fernandes e João Paulo; Guilherme e Roger (Vinicius Tanque) T.: Jair Ventura FLAMENGO Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco (Rodinei); Rômulo, Willian Arão, Mancuello (Berrío), Diego e Everton; Paolo Guerrero (Gabriel) T.: Zé Ricardo Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ) Auxiliares: Silbert Faria Sisquim e Michael Correia Renda/Público: R$ 867.160,00/22.042 pagantes Cartões amarelos: Marcinho, Dudu Cearense, João Paulo e Roger (BOT); Pará e Everton (FLA) Gols: Guerrero, aos 35 minutos do 1º tempo, e Everton, aos 20 do 2º tempo (FLA); Roger, aos 39 minutos do 1º tempo (BOT)