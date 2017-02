São Bernardo vence e assume a vice-liderança do Grupo A do Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Bernardo venceu o São Bento por 2 a 1 no jogo realizado neste domingo (12), no estádio Primeiro de maio. Com a vitória, a primeira da equipe do ABC na competição, assume a segunda posição do Grupo A do Campeonato Paulista. Já São Bento está no quarto lugar do Grupo C. O São Bernardo abriu o placar aos 2min do primeiro tempo com Walterson, mas Magrão diminuiu aos 11min. O gol da vitória só saiu aos 43min do segundo tempo com Edno. Na quinta-feira (16), o São Bernardo encara o Palmeiras, às 19h30, na arena Palestra Itália, pela terceira rodada do Paulistão. O São Bento volta a campo na próxima quarta-feira (15) para o clássico regional contra o Ituano. O duelo está marcado para as 17h, no estádio Novelli Júnior, em Itu.