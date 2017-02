Quadrilha explode caixa eletrônico no Hospital das Clínicas em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma quadrilha explodiu um caixa eletrônico instalado dentro do complexo do HC (Hospital das Clínicas), no centro de São Paulo, por volta das 4h30 desta segunda-feira (13). Segundo a Polícia Militar, ao menos cinco homens fortemente armados invadiram o complexo hospitalar e explodiram o caixa que ficava em frente ao prédio administrativo do HC na rua Doutor Ovídio Pires de Campos. Após explodir o caixa eletrônico, os criminosos dispararam vários e fugiram em um Volkswagen Tiguan. Ninguém ficou ferido. A Polícia Militar não soube informar se os ladrões conseguiram levar o dinheiro do caixa eletrônico.