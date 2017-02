Motorista foge após atropelar e matar duas crianças em rodovia em SC

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista atropelou e matou duas crianças no km 140 da rodovia SC-350, na região do distrito de Taquara Verde, em Caçador (392 km de Florianópolis), por volta das 20h deste domingo (12). As duas crianças, uma de três anos e outra de 11, estavam acompanhadas de duas mulheres, que também foram atropeladas. Após o acidente, o motorista fugiu sem prestar socorro, de acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual). Segundo a PRE, as duas crianças morreram no local do acidente. As mulheres ficaram feridas, uma delas em estado grave, e foram levadas ao hospital Maice, em Caçador. A PRE não soube informar se as vítimas estavam tentando atravessar a rodovia. Policiais rodoviários federais conseguiram prender o condutor do carro em um bloqueio antes dele acessar a rodovia BR-153, na cidade de Água Doce. Ele fez o teste do bafômetro e foi constatado que estava bêbado, segundo a PRE. O motorista foi preso e levado à delegacia de Caçador.