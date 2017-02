Luiz Schwarcz, da Companhia das Letras, é premiado na Feira de Londres

MAURÍCIO MEIRELES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prêmio que a Feira do Livro de Londres entrega todo ano aos principais profissionais do livro do mundo foi concedido, na manhã desta segunda-feira (13), ao editor Luiz Schwarcz, presidente do Grupo Companhia das Letras. O Life Time Achievement Award (prêmio pelas conquistas de uma vida, em português) foi criado para celebrar a carreira dos profissionais escolhidos -em geral editores, embora tenha sido concedido à agente literária Deborah Rodgers, em 2014, que morreu pouco tempo depois. Schwarcz agora está ao lado de editores históricos que também já ganharam o troféu. Entre eles, está a baronesa Gail Rebuck, presidente do Grupo Penguin Random House, do qual a Companhia das Letras faz parte, que venceu ano passado. Também já venceram Antoine Gallimard, da editora francesa Gallimard (2010); Sonny Mehta, da americana Alfred A. Knopf (2011); e Jorge Heraldo, da espanhola Anagrama (2012), entre outros. Esse é o principal prêmio concedido pela Feira de Londres anualmente.