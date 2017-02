Palmeiras sofre com chutões e vê número quase dobrar em relação à estreia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras voltou a apresentar um problema que o afligiu na temporada passada, sobretudo antes da chegada do técnico Cuca. Durante a derrota para o Ituano neste domingo, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o time alviverde registrou quase o dobro de chutões na comparação com a estreia no Estadual. No revés em Itu, os jogadores do Palmeiras recorreram aos lançamentos em 50 oportunidades. Na primeira rodada, na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo no Allianz Parque, a equipe alviverde deu 30 chutões, de acordo com dados do Footstats. Nos dois confrontos, a maioria dos lançamentos foram dados pelo goleiro Fernando Prass: foram 20 diante do Ituano e 13 contra o Botafogo. O zagueiro Vitor Hugo, por sua vez, passou de dois passes longos para seis na segunda rodada. Outro jogador da defesa, Zé Roberto, também usou o recurso mais vezes, com quatro no total no duelo deste domingo. Depois do jogo, o goleiro alviverde admitiu que o Palmeiras pouco criou no meio-campo. Segundo ele, isso ajudará o time a vencer a marcação dos adversários. "Temos de ter uma criatividade maior. Campeonato Paulista é isso: os times recuam, dão a bola para jogar e diminui o campo. Pela grandeza do time, tem de ter qualidade para furar o bloqueio", disse. Os chutões prejudicaram o Palmeiras na perda da posse de bola. Dos 50 lançamentos, 31 acabaram nos pés dos jogadores do Ituano. Na estreia, o time apresentou 15 erros nesse fundamento. O técnico Eduardo Baptista, que comandou o Palmeiras pela segunda vez em jogos oficiais, enxergou também a falta de jogadas trabalhadas no meio de campo. "Apesar de ter a posse de bola, criamos muito pouco. Temos de buscar, é o segundo jogo do ano", afirmou o comandante alviverde. O Palmeiras de Baptista será novamente colocado à prova na próxima quinta-feira, contra o São Bernardo, ela terceira rodada do Campeonato Paulista. O jogo será disputado no Allianz Parque e terá início às 19h30.