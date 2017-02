Guerrero triplica média de gols e comanda Flamengo 100% em 2017

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a vitória sobre o Botafogo por 2 a 1 no último domingo (12), o Flamengo manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca e confirmou a classificação antecipada para a fase final da Taça Guanabara – primeiro turno do Campeonato Carioca. E a boa fase do time rubro-negro pode ser explicada pelo momento positivo de um jogador específico: Paolo Guerrero. Ao mesmo tempo que o time venceu os cinco jogos oficiais que disputou em 2017, o atacante peruano já balançou as redes cinco vezes neste início de ano. A boa média de um gol por jogo praticamente triplica os números anteriores com a camisa do Flamengo. Até o final de 2016, Guerrero tinha feito 21 gols em 64 jogos pelo clube. Em 2017, são cinco gols em cinco partidas disputadas. Na última, o tento que abriu o placar da vitória sobre o Botafogo. Para o técnico Zé Ricardo, a boa fase de seu principal atacante passa pela felicidade demonstrada pelo camisa 9 nos últimos tempos. "Guerrero é competente naquilo que faz, todo treinamento tem papo especifico, e ele vem muito interessado, colocando-se em prol do Flamengo e muito motivado. Está contente, feliz de estar no clube, jogando. Uma pessoa feliz acaba rendendo melhor", comentou. Zé ainda revelou um papo com o atacante no meio da última temporada, quando o mesmo era seguidamente questionado. "Tivemos uma conversa particular bem lá atrás, quando ele voltou da Copa América [2016], pela importância e potencial que ele tem. O grupo está jogando muito próximo dele, o Mancuello, o Diego... É importante salientar essas opções. Jogadores com boa qualidade técnica, próximo de jogador que tem finalização muito alta, alguma coisa boa vai sair", explicou. Tranquilo no Estadual do Rio, o Flamengo agora volta suas atenções para a Primeira Liga. E novamente confiando na pontaria de Paolo Guerrero. O peruano estará em campo para o próximo compromisso do time, na quinta-feira (16), às 21h30, contra o América-MG.