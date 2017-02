Após derrota, Luís Fabiano chega com missão de colocar a bola na rede

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O principal problema do Vasco na derrota contra o Volta Redonda foi evidente: o time desperdiçou muitas chances de gol e precisa de alguém que coloque a bola na rede. Isso deixa um recado para Luís Fabiano, que já está inscrito como novo reforço do clube, apesar de não ter sido anunciado oficialmente. Assim que tiver condições de estrear, a missão dele será resolver um dos maiores defeitos da equipe. Contra o Volta Redonda, o técnico Cristóvão Borges escalou Muriqui como centroavante. Ele não jogou bem, então Éderson entrou no lugar, mas teve participação discreta. Em 2017 eles ainda não mostraram que são as melhores opções para esse setor. O problema no ataque do Vasco não vem só deste jogo. O time já tinha esse defeito na Série B de 2016 e agora está com o segundo pior ataque do Grupo C da Taça Guanabara - tem cinco gols em quatro partidas. De acordo com Cristóvão, a solução para esse problema pode ser Thalles, que tinha feito gols contra Bangu e Resende. Ele não jogou neste domingo por causa de uma amidalite, mas foi lembrado pelo técnico após o jogo. Questionado se faltou um Luís Fabiano no time, Cristóvão deu risada e disfarçou. "Sem o Luís Fabiano, tivemos o Thalles, que também faz (gol). Hoje o Guilherme teve chance, todo o ataque teve chance. (A derrota) não foi por conta disso não. Nós criamos, faltou um pouco de acertar. O mais difícil é criar, e a quantidade que nós criamos foi muito grande para termos perdido o jogo", analisou Cristóvão. O Vasco já inscreveu Luís Fabiano no Campeonato Carioca, antes mesmo dele conseguir a rescisão de contrato com o Tiajin Quanjian, da China. A diretoria agiu dessa forma para não perder o prazo final de inscrição. A expectativa é que ele seja anunciado oficialmente nesta semana e já comece a trabalhar para virar uma solução no Vasco.