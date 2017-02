Campanha já arrecadou R$ 460 mil para três filhos de casal que morreu de câncer

(foto: Reprodução/Facebook)

A história do casal da Inglaterra que morreu de câncer com seis dias de diferença e deixou três filhos órfãos está comovendo internautas do mundo todo. Amigos e parentes estão fazendo uma campanha para arrecadar dinheiro para ajudar os três jovens, com idades entre 13 e 21 anos. Em uma página na internet, criada por uma amiga da família, já foram arrecadados mais de 120 mil libras esterlinas (cerca de R$ 460 mil) para os três jovens.

Uma foto que mostra a última vez em que Mike Bennet, de 57 anos, e a mulher dele Julie, de 50, deram as mãos, ambos sobre leitos de um hospital, comoveu o mundo. O casal, que morava em Wirral, na Inglaterra.

A imagem do casal foi feita na última segunda-feira (6), pouco antes de Mike Bennet morrer, vítima de um tumor cerebral. No último domingo, foi a mulher que morreu. Julie foi diagnosticada com câncer de fígado e rins em maio do ano. Os dois passaram seus últimos dias internados no hospital Merseyside, perto de onde moravam.