Taxista é atingido por bala perdida em Pinhais

Um taxista que estava na fila de táxi na Millenium em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, na madrugada desta segunda (13), foi atingido por uma bala perdida na perna.

Um rapaz entrou no carro e começou uma discussão com outras pessoas que estavam em outro carro, quando começou um tiroteio. Um dos tiros acertou a perna do taxista que foi socorrido por colegas de trabalho e levado até o hospital Cajuru. Ele não corre risco de morte.



O carro que participou do tiroteio na fuga acabou colidindo o carro no portão da Subway na Rodovia João Leopoldo Jacomel.

