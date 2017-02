Ref.: "Hacker ameaçou jogar nome de Temer 'na lama' com divulgação de áudio" e "Hacker ameaçou divulgar áudio sobre Temer" Atenção, editores! Favor retirar da internet as reportagens sobre a primeira-dama Marcela Temer distribuídas pela Folhapress na sexta-feira (10). Uma liminar concedida pelo juiz Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, da 21ª Vara Cível de Brasília, impediu a Folha de S.Paulo de publicar informações sobre uma tentativa de um hacker de chantageá-la, no ano passado. A petição foi assinada pelo advogado Gustavo do Vale Rocha, subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, em nome de Marcela.