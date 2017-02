Gaeco mira em policiais acusados de roubo e desvio de cargas no PR

Dois policiais civis estão entre os alvos de uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público na manhã desta segunda-feira (13). Os policiais civis estariam envolvidos em crimes de roubo e desvios de cargas no Paraná.

A operação conta com apoio do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) da Polícia Civil em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba e Ponta Grossa, Campos Gerais do Paraná.