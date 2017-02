1º dia de Ceni tem gritos de 'melhor goleiro do Brasil' e até frango

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A primeira tarde de Rogério Ceni como treinador do Morumbi cercou-se pelo clima de nostalgia. O agora comandante do São Paulo, mesmo sem os trajes e as luvas que o tornaram ídolo como goleiro, estreou com vitória por 5 a 2 sobre a Ponte Preta e a mesma idolatria por parte dos torcedores. Dois momentos em particular chamaram a atenção das mais de 50 mil pessoas presentes no Morumbi. O primeiro ocorreu logo na entrada do São Paulo dentro de campo: como nos tempos de Ceni goleiro, o elenco se dirigiu ao gramado ao som da música Hells Bells, do grupo australiano AC/DC. "É...isso aí deve ser pela minha volta; ou homenagem ao Pratto, que também gosta de rock. Todo mundo sempre achou que isso era uma ideia minha, mas é do marketing. Se quiserem deixar, eu gosto", brincou Ceni, leve depois de uma convincente exibição são-paulina. Nem mesmo a vestimenta diferente desassociou Rogério Ceni do passado. A torcida manteve a homenagem antiga nesta primeira aparição do antigo camisa 01 pelo clube do Morumbi. Para o público, o treinador ainda é o 'melhor goleiro do Brasil'. Rogério Ceni brincou sobre a homenagem. "Se eles me vissem jogando hoje, ficariam decepcionados. Já nem sei como é ser goleiro, já faz mais de ano que não jogo no gol. Com certeza, o grito neste instante não é cabido", comentou o treinador. "Fico muito contente pelo reconhecimento e carinho do torcedor comigo. Pode ter certeza que sempre foi o mesmo que eu dispensei a minha carreira toda com eles", finalizou Rogério Ceni. O resultado positivo até abriu espaço para que tivesse um momento de descontração com a antiga função do novo treinador são-paulino. Ele foi tentar pegar uma bola e acabou levando um frango na lateral do campo. "Sem luva fica difícil, e a bola fica ainda mais lisa com o gramado molhado. Foi um frango, sabia que vocês iam falar. Pqp, vocês agora vão ficar passando". O novo treinador, depois de passar com sobras pelo primeiro teste em casa, terá pela frente um duro desafio na próxima rodada. Na quarta-feira, a partir das 21h45 (de Brasília), a equipe tricolor encara o Santos, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do estadual.