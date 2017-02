Metrô funcionará 24 horas durante o Carnaval

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A MetrôRio, concessionária que administra a malha metroviária do Rio, anunciou hoje (13) que terá um esquema especial de funcionamento durante os cinco dias de Carnaval. Os trens circularão sem interrupção a partir das 5h de sexta-feira (24) até as 23h de terça-feira (28), com extensão de embarque nas estações Praça Onze e Central até as 3h de quarta-feira (1º), em razão do desfile das escolas mirins. As informações são da Agência Brasil. A partir das 10h de sábado (25), os trens da Linha 2 farão o trajeto direto entre Pavuna e General Osório, sem necessidade de transferência entre as duas linhas. Os usuários que desejarem seguir viagem para a Linha 4 deverão fazer a transferência na estação General Osório. A Concessionária recomenda que os usuários comprem cartões de ida e volta com antecedência para evitar filas. Também serão aceitos os cartões pré-pago do MetrôRio, Bilhete Único, Vale Transporte ou cartão RioCard. Para garantir a segurança de quem escolher o metrô para se descolar aos blocos e desfiles, o MetrôRio elaborou um plano de segurança com a presença de brigadas de incêndio. Além disso, durante toda a operação especial de Carnaval, algumas escadas rolantes permanecerão desligadas. A medida tem como objetivo a prevenção de acidentes com fantasias e adereços, muito comuns nesta época do ano.