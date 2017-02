Gabriel diz que elenco corintiano adora Carille e vai reagir na conversa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota para o Santo André no último sábado, em Itaquera, provocou discussões em torno do Corinthians e sobre o real estágio de evolução da equipe sob o comando do treinador Fábio Carille. Nesta segunda, o volante Gabriel fez elogios ao chefe e disse que a reação para quarta, contra o Novorizontino, será baseada em diálogo. Afinal, o tempo é curto para treinamentos. "Ele é o comandante, o grupo adora ele, um cara muito inteligente. Os treinos dele são de muita qualidade. Respeitamos muito ele. Pode ter certeza que o que o time precisar fazer, vamos ajudá-lo. Vamos sempre dar algo a mais para manter esse bom ambiente", comentou Gabriel. "Vamos ter de ir mais na base da conversa. Não temos muitos dias de treino. Mas a equipe vem ajustando, Carille conversando com os jogadores. Temos de encarar como uma decisão, a vitória é importantíssima. Sempre dá para melhorar", explicou. "Como eu disse, hoje é difícil ajustar no treino, porque não temos tempo. Mas na base da conversa dá para melhorar bastante. O grupo sentiu demais a derrota, e isso é importante. Você vê que os jogadores querem ganhar sempre. Podem esperar na quarta um Corinthians mais aguerrido e ajustado em campo", previu ainda o volante ex-Palmeiras. "Raça e vontade não tem faltado. O que tem faltado é um pouco a parte dos ajustes, um conhecer melhor o outro. Sempre que puder dar algo a mais, a equipe vai dar. Os jogadores estão com muita vontade de ganhar. Vejo sangue nos olhos da equipe. Precisamos é ter mais tranquilidade para decidir. Tomar a decisão certa para que os gols possam acontecer", comentou também Gabriel. O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira e deve ter mudanças para o próximo jogo. Giovanni Augusto deve regressar à equipe após ser poupado, mas Marlone saiu de campo com dores musculares e será reavaliado. Carille também terá à disposição os jovens Léo Santos, Arana, Maycon e Leo Jabá, que estavam com a seleção sub-20. Jadson ainda deverá levar 20 dias para a estreia.