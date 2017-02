Goleador da Copinha, corintiano faz cirurgia e para por tempo indeterminado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Integrado ao elenco profissional do Corinthians na última quinta-feira, o centroavante Carlinhos fará cirurgia de púbis na próxima quarta. Ele foi campeão e goleador da Copa São Paulo no mês passado, mas não está entre os 28 inscritos do Campeonato Paulista. Dessa maneira, só deverá concorrer por oportunidades no Campeonato Brasileiro. De acordo com a assessoria de imprensa do Corinthians, não há prazo definido para a volta do atacante aos treinamentos. Jô e Kazim, adquiridos neste ano, são os jogadores da posição utilizados por Fábio Carille.