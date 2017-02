Crianças voltam às aulas e pais viram alvo de fiscalização de trânsito em Curitiba

Fiscalização da PRF (foto: Vagner Rosário)

As aulas na rede municipal de ensino começam nesta segunda-feira (13) em Curitiba. Mais de 141 mil estudantes retornam para as salas de aula em 185 escolas e 206 Centros Municipais de Ensino Infantil. Muitas escolas particulares também retomam as aulas e com isso, o trânsito em Curitiba ficar mais movimentado, principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos. Para orientar os pais, agentes da Setran fazem durante toda a semana operações em diversos pontos da cidade. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também faz operação de fiscalização educativa nas cadeiras de segurança para crianças.

A Operação Volta às aulas da Setran será realizada em cinco escolas municipais. As abordagens educativas serão realizadas das 11h às 12h e das 16h45 às 17h45. Os agentes vão conversar com pais e responsáveis pelos estudantes, entregar material educativo sobre o trânsito e explicar a importância de usar equipamentos de segurança, como cinto e cadeirinhas no banco traseiro. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito (CTB), crianças até 1 ano de idade precisam ser transportadas no equipamento chamado bebê-conforto. Depois, em cadeira específica para a faixa etária de 1 a 4 anos ou de 4 a 7,5 anos.

Os agentes também vão passar orientações sobre comportamentos seguros no trânsito como, por exemplo, realizar o embarque e o desembarque das crianças pelo lado da calçada, travessia na faixa de pedestres, respeito ao limite de velocidade, não estacionar em fila dupla, como explica Jucélia de Fátima Valle, assessora de projetos da Escola Pública de Trânsito

Em Curitiba a PRF fez fiscalização na BR-476 (Linha Verde), km 130,8 (sede PRF, ao lado do Viaduto da Avenida das Torres), das 10 horas ao meio-dia.

Locais das blitzes educativas da Setran

Segunda-feira (13): Cajuru

Escola Municipal Omar Sabbag

Local da abordagem – Luiz França próximo à Rua Vicente de Carvalho.

Terça-feira (14): Bairro Alto

Escola Municipal Professor Kó Yamawaki

Local da abordagem Av. Victor Ferreira do Amaral próximo à Rua Pastor Manoel V. de Souza.

Quarta-feira (15): CIC

Escola Municipal Dom Bosco

Local da abordagem – Rua João Bettega próximo a Av. das Industrias.

Quinta-feira (16): Sítio Cercado

Escola Municipal Rio Negro

Local de abordagem – Rua Filósofo Humberto Rohden próximo à Rua Celeste Tortato Gabardo.

Sexta-feira (17): Boqueirão

Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo

Local de abordagem – Rua Anne Frank próximo à Rua Antônio Schiebel.