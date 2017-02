Nico López começa ano com extremos e preocupa Inter

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nico López ficou fora do jogo contra o Caxias e preocupa o Internacional. Mesmo sem ter lesão, o que gera dor de cabeça é a sequência de dias fora dos trabalhos com o grupo. Os problemas musculares já haviam feito o atacante ser vetado em outra partida e ligam alerta para uma defasagem em relação aos demais jogadores. Antes de ser desfalque no Estadual, Nico López também foi baixa na Primeira Liga. Sobrou da lista de relacionados do jogo contra o Fluminense. "Preocupa (novas dores musculares). Eu procuro olhar bastante os treinos, o que o jogador faz nos treinamentos. Para um início de ano é a segunda lesão que ele tem. Acaba ficando um pouco atrás em relação aos outros na forma física", disse Antônio Carlos Zago. Na sexta-feira, o Inter informou que Nico López faria trabalhos especiais até segunda-feira por conta de dores musculares. A região do desconforto não foi revelada, mas o clube descartou lesão. "Tecnicamente é um jogador que tem consegue fazer coisas que outros não conseguem. Mas hoje em dia, queira ou não queria, a parte física conta muito. A sequência de treinamentos. Essa lesão vai deixa-lo um pouco atrás dos outros. Ele vinha trabalhando bem", elogiou Zago. O treinador, aliás, é uma das apostas do Internacional para conseguir explorar ao máximo o potencial de Nico López. Os dois trabalharam juntos na Roma e se falaram durante as férias. Contratado em julho de 2016, o atacante uruguaio teve bom começo de ano com dois gols em três jogos. Mas as dores musculares preocupam.