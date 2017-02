Uma mulher de 26 anos, foi presa em flagrante após realizar um aborto com o auxílio de comprimidos de uso proibido. Ela foi presa num hospital no bairro Cristo Rei. O feto estava com cinco meses. O delegado Cassio Dias Conceição, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, fará uma entrevista coletiva na tarde desta segunda (13) para dar mais detalhes do caso.

