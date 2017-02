Dois homens acabaram presos após assaltar uma joalheria no Shopping Cidade, no bairro Hauer, em Curitiba. Houve perseguição, os assaltantes fortamente armados tentaram fugir em Golf, mas foram rendidos pela polícia. A ação tumultou o trânsito na região. As mercadorias foram recuperadas.

