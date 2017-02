Casais brasileiros sãos os que mais traem via Netflix

(foto: Divulgação)

Nenhum relacionamento está a salvo. De acordo com um novo estudo* divulgado hoje pela Netflix, pelo menos metade (46%) dos casais ao redor do mundo já "traíram" sua cara metade, mas não é o que você está pensando.

Definida como 'assistir à uma série de TV antes da sua metade da laranja', a traição via Netflix foi inicialmente descoberta em um estudo nos EUA, em 2013. Quatro anos mais tarde, as traições triplicaram e se tornaram um comportamento comum ao redor do mundo. Este comportamento só continua crescendo, com 60% dos consumidores dizendo que trairiam mais frequentemente se soubessem que não seriam descobertos. E, uma vez que você trai, você não consegue parar: 81% dos infiéis são reincidentes e 44% traíram três ou mais vezes.

Na América Latina – surpresa! – os casais brasileiros e mexicanos são os que mais traem: 58% confessaram já ter assistido à série preferida sem o/a parceiro/a. E quem trai mais no Brasil? Os homens saem na frente, com 53% na “escala traidora”, deixando as mulheres com 47%. De acordo com os casais entrevistados no país, comédia parece ser o gênero favorito para essas puladas de cerca: 43% preferem rir ao trair, mesmo se, em regra geral, os dramas ainda reinem entre os infiéis. Se a maioria das traições ocorre por impulso, são 86% dos casais que assumem isso, elas também se tornaram socialmente aceitas: 45% disseram que não é tão ruim assim. No entanto, casais brasileiros são mais ciumentos do que seus pares chilenos: 16% pensam que esse tipo de traição é pior do que ter amante de verdade, contra apenas 8% dos chilenos.

Em um mundo de maratonas de séries em que é fácil falar "só mais um", a traição via Netflix vem rapidamente se tornando o novo padrão…

Dados globais:

ONDE AS TRAIÇÕES ESTÃO ACONTECENDO? (EM TODO LUGAR)

Traições acontecem em todo o mundo… embora variem um pouco em cada país. Os maiores infiéis estão no Brasil e no México, onde 58% dos casais que fazem streaming já traíram. Os espectadores mais fiéis estão na Holanda (73% nunca traíram), Alemanha (65%) e Polônia (60%).

COM QUAIS SÉRIES ESTAMOS TRAINDO? (TODAS)

Embora nenhuma série esteja a salvo, as maiores tentações para traição são The Walking Dead, Breaking Bad, American Horror Story, House of Cards, Orange Is The New Black, Narcos, e Stranger Things.

POR QUE TRAÍMOS? (NÃO CONSEGUIMOS RESISTIR)

A maioria não planeja trair… isso simplesmente acontece: 80% das traições não são planejadas. O gatilho para a crescente tendência de traição? Dois terços (66%) dos pesquisados diz que "as séries são tão boas que não conseguimos parar de assistir".

COMO TRAÍMOS? (DE TODAS AS FORMAS POSSÍVEIS)

Durma com um olho aberto: 25% das traições ocorre quando um dos parceiros adormece. Mas se isso constitui traição é motivo de debates acalorados. Metade dos consumidores acha que "traição no sono" não conta (53%), mas a moralidade de "traição no sono" varia pelo planeta. Os chilenos acham que não é um grande problema, enquanto o Japão vê como algo imperdoável. Muitos ainda estão traindo em segredo: 45% nunca admitem suas indiscrições.

TRAIR É TÃO GRAVE ASSIM? (DEPENDE DE ONDE VOCÊ VIVE)

Se você der uma escapada, não se martirize. A traição tem se tornado moralmente aceitável, com 46% dizendo que "não é tão grave". Exceto, claro, se você vive em Hong Kong, onde 40% acham que assistir antes de seu parceiro é pior do que ter um amante de verdade.

COMO DIVULGAMOS A NOTÍCIA SOBRE ESSA TENDÊNCIA MUNDIAL? (VISUALMENTE, CLARO)

Traições acontecem de muitas formas. Assim, a Netflix criou uma série de materiais para ajudar a explicar o fenômeno. "Perfis de Traição" destacam os tipos mais comuns de infiéis à espreita em casas ao redor do mundo. Este infográfico ilustra os motivos e comportamentos escandalosos de espectadores, e os GIFs com reações ajudam casais a trabalharem suas indiscrições para que protejam seus relacionamentos… ou continuem traindo.

Metodologia

* A pesquisa foi conduzida pelo SurveyMonkey entre 20 e 31 de dezembro de 2016 e é baseada em 30.267 respostas. A amostra foi balanceada por idade e sexo e representa uma população adulta online que assiste séries de TV via serviços de streaming, como um casal nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Filipinas, Cingapura, Índia, Japão, Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong, Emirados Árabes Unidos, México, Chile, Colômbia, Brasil, Argentina, Espanha, Portugal, Turquia, Polônia, Itália, Alemanha, França, Suécia, Noruega, Holanda e Dinamarca.