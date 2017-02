Explosão deixa ao menos 10 mortos e 58 feridos no Paquistão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos 10 pessoas morreram e quase 60 ficaram feridas em uma grande explosão nesta segunda-feira (13) em Lahore, cidade do oeste do Paquistão. A explosão aconteceu no momento em que centenas de pessoas realizavam um protesto em frente à sede do poder legislativo da província.

O serviço de emergência em Lahore informou que pelo menos 58 pessoas ficaram feridas quando uma explosão abalou um protesto organizado por químicos e fabricantes de produtos farmacêuticos do país. "Aparentemente foi um ataque suicida, mas a polícia ainda está investigando para saber a natureza exata da explosão", disse o porta-voz da polícia de Punjab, Nayab Haider, que confirmou que dois altos funcionários da polícia foram mortos na explosão.

Um porta-voz de Jamaat-ur-Ahrar, uma facção do Talibã paquistanês, assumiu a responsabilidade pelo ataque suicida, segundo a Reuters. O grupo militante também alertou que o ataque de Lahore foi o início de uma nova campanha contra departamentos governamentais. Jamaat-ur-Ahrar também se responsabilizou por um bombardeio no dia da Páscoa em Lahore no ano passado, que matou mais de 70 pessoas em um parque.

A segurança no Paquistão tem melhorado consideravelmente nos últimos anos, mas grupos islâmicos como o Talibã paquistanês e o Estado Islâmico ainda representam uma ameaça e têm realizado ataques em massa.

O primeiro-ministro Nawaz Sharif disse que os ataques não enfraquecerão a resolução do Paquistão na luta contra o terrorismo. "Nós lutamos contra os terroristas entre nós, e continuaremos a combatê-los até libertarmos o nosso povo", disse ele em um comunicado.