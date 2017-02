Pratto revela conversa com Bauza e diz que está fora de clássico contra o Santos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Pratto foi, enfim, apresentado pelo São Paulo. Depois de comparecer ao Morumbi antes da goleada sobre a Ponte Preta no último domingo (12), o atacante argentino recebeu nesta segunda-feira (13) a camisa 14 das mãos do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e revelou conversas com Edgardo Bauza, ex-técnico tricolor e hoje na seleção argentina, antes do acerto. "Obviamente estava em um clube muito bom, como era o Atlético-MG, mas a proposta do São Paulo me agradou muito, pela magnitude do clube, pelo projeto de conseguir títulos importantes... Por mais que não jogue Libertadores, vamos jogar a Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, que é importantíssimo... Também conversei com o Patón [Bauza] e a comissão técnica [da seleção argentina], que me deu muitas boas referências sobre o clube", revelou durante sua apresentação. Pratto também fez questão de acalmar a ansiedade do torcedor são-paulino, que já esperava pelo atacante na próxima quarta-feira (15), no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. "Acho difícil jogar quarta-feira por uma questão de documentação. Já tinha jogado dois jogos [pelo Atlético-MG], estou 100%, mas ainda não falei com o Rogério [Ceni] sobre quarta, já que ele já sabe que não poderá contar comigo. Agora tenho que colocar minha cabeça no lugar, me adaptar com meus companheiros e me preparar para mais para frente", completou. "Os procedimentos legais não serão feitos antes de quarta-feira [15]. Então já não contamos com ele. Quem sabe para o final de semana, com um bom número de torcedores e uma grande festa como fizemos ontem [domingo]", acrescentou Leco. A última partida de Pratto foi na vitória do Atlético-MG por 3 a 0 sobre a Tombense, pelo Campeonato Mineiro. No time mineiro, o centroavante estava com o peso previsto para este início de temporada (cerca de 85 kg), participou de todos os treinamentos e seria titular contra o Joinville, na última quinta-feira (9), pela Primeira Liga. BOM INVESTIMENTO? "O investimento foi feito de forma pensada e calculada. Havia o desejo de ter o jogador há tempos e agora isso se materializou. Ganhamos um montante com a venda do David Neres, então o São Paulo está organizado. A contratação é para crescimento do nosso futebol. Equipe forte é necessária por todos os aspectos, dá alegria aos torcedores e o restante é consequência", disse Leco sobre a compra do jogador de 28 anos. MAIS REFORÇOS O presidente do São Paulo também foi perguntado sobre novos reforços, já que, ainda na semana passada, o lateral esquerdo Maxwell, do Paris Saint-Germain, foi especulado como uma possível contratação do clube. "O mercado não está fechado, nunca está, possibilidades estão sempre abertas. A dinâmica da equipe pode pedir um novo investimento. Não existe nada programado agora, mas possibilidade sempre existe", completou.