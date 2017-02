A volta de As Diabatz aos palcos será no Psycho Carnival

(foto: Pri Oliveira)

Uma das principais atrações desta edição do Psycho Carnival é o trio curitibano As Diabatz. Após um ano de ausência, Carol Baby Rebbel (guitarra), Killer Klaw (baixo) e Clau Sweet Zombie (bateria) voltam aos palcos brasileiros no maior festival de Psychobilly da América do Sul.

Uma das raras formações femininas do estilo no mundo, a banda faz um Psychobilly tradicional influenciado por grandes lendas do psycho, entre eles o The Meteors, que também toca no festival, o Batmobille e o Ricochets.

O grupo costuma fazer turnês interacionais com frequência. No ano passado, por exemplo, elas tocaram no Long Beach Psychlone Weekender. O evento, que é realizado na Califórnia, é considerado um dos mais importantes do gênero em todo o mundo.

Já em 2015, elas fizeram 20 shows em dez países europeus ao lado do Frantic Flintstones, um das principais bandas da história do Psychobilly.

Atualmente, Clau mora em Curitiba, Carol na Alemanha e Killer Klaw na Bélgica. A distância entre elas torna o show no Psycho Carnival ainda mais especial. A apresentação do trio As Diabatz acontece na terceira noite (26/2) do Psycho Carnival, que será de 24 a 27 de fevereiro, no Jokers.

18 anos de Psycho Carnival​

A primeira edição do Psycho Carnival foi em 2000. Ao longo destes 18 anos, com ou sem apoio público, produtores, artistas e plateia nunca deixaram a bola cair e o resultado é este: ao chegar a sua 18ª edição é um dos mais importantes eventos alternativos do carnaval brasileiro, o mais importante da cidade e está inserido no circuito mundial de Psycho. Com sua caminhada, o festival firmou também bases para o Psychobilly no Brasil. “Ele tem uma cara de festival de segmento, mas é importante lembrar a conexão da cidade com o estilo e o quanto ele contribuiu para colocar as bandas de Curitiba como protagonistas da cena não só do Brasil, mas do mundo também”, argumenta Vlad Urban, produtor do Psycho Carnival.

Para a edição comemorativa o palco não poderia ser outro, senão o Joker Pub, ‘casa’ do Psycho Carnival há anos. Há treze anos na noite curitibana o Jokers atende várias tribos musicais da cidade, da música celta ao rock’n’roll, passando pelo samba, blues, soul, folk music e, claro, Psychobilly/rockabilly. Afinal, como diz Vlad Urban, “o Psychobilly/rockabilly não sai de moda e continua ativo e forte, independente da última tendência”. E o Psycho Carnival segue firme acompanhando tudo de perto, trazendo também as novas bandas para aprender com os melhores do mundo e alimentando uma cena que se encontra em Curitiba, a cada Carnaval.

Serviço:

PSYCHO CARNIVAL 2017:

Quando: 24 à 27/02/2017

Onde: Jokers Pub (R. São Franscisco, 164). Informações: (41) 3013-5164

Quanto:

- Pacote 4 noites : R$ 270,00

- Pacote 3 noites : R$ 240,00

- Ingresso Individual . 24/Fev/2017 : R$ 40,00 (Noite do Esquenta)

- Ingresso Individual . 25/Fev/2017 : R$ 85,00

- Ingresso Individual . 26/Fev/2017 : R$ 85,00

- Ingresso Individual . 27/Fev/2017 . R$ 85,00

Compra via SYMPLA com Cartão de Crédito/Débito :

- https://www.sympla.com.br/psycho-carnival-2017__107892

Programação:

Sexta, 24/Fev

- HILLBILLY RAWHIDE

- PHANTOM ROCKERS

- NO MILK TODAY

- TAMPA DO CAIXÃO

- ELES MESMOS

- SURF ALIENS



Sabado, 25/Fev

- LONG TALL TEXANS

- OVOS PRESLEY

- CRAZY HORSES

- RED LIGHTS GANG

- KINGARGOOLAS

- ZABILLY



Domingo, 26/Fev

- SICK SICK SINNERS

- AS DIABATZ

- THE MULLET MONSTER MAFIA

- BAD LUCK GAMBLERS

- BILLYS BASTARDOS

- FRITZ DA PUTA



Segunda, 27/Fev

- THE METEORS

- KRAPPULAS

- CWBILLYS

- JINETES FANTASMAS

- ASTEROIDS TRIO

- MONGO