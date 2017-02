Bellucci retoma posto de número 1 do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durou apenas uma semana a permanência de Thiago Monteiro como número 1 do Brasil. No ranking divulgado pela ATP nesta segunda-feira (13), Thomaz Bellucci já aparece novamente como o melhor do país. O paulista de 29 anos ocupa a 75ª colocação da lista internacional.

Ele ganhou 25 posições em relação à semana após alcançar a semifinal do ATP 250 de Quito e somar 90 pontos. Tem agora 676. Monteiro, que era o melhor do Brasil, aparece em 84º (645 pontos).

Outro tenista do país no top 100 é Rogério Dutra Silva, o Rogerinho. Ele ocupa o 88º posto (628 pontos). Até a semana passada, quando deixou de ser o número 1 do Brasil, Bellucci não ficava atrás de um compatriota desde abril de 2015. No top 10 do ranking, a principal novidade é a subida de Roger Federer do décimo para o nono posto. Ele ultrapassou o francês Gael Monfils.