Bailinho de Carnaval do mall chega em sua 3º edição

O Shopping Mueller preparou um pré-carnaval para as crianças, adiantando a folia para animar os pequenos. No dia 18 de fevereiro (sábado), as crianças poderão aproveitar a festa que será promovida pelo mall, no piso L1, com muita música, dança, confete e serpentina. As atrações começam às 14h e seguem até às 18h, e incluem pinturas de rosto nas crianças, oficina de lança-confetes e máscaras de carnaval, e muito mais.

As clássicas marchinhas de carnaval serão apresentadas por uma banda ao vivo, que promete animar a festa e relembrar as antigas matinês frequentadas pelos pais e avós dos pequenos foliões. Além disso, o mall contará com uma decoração especial de carnaval e com a distribuição de kits, para as crianças de até 12 anos, com confetes, serpentinas, chapéus e colares divertidos. Para retirar o kit, as crianças participarão de uma dinâmica pelos corredores do mall, em busca de adesivos coloridos para completar um desenho de um folião. Animadores fantasiados comandarão a festa das crianças e farão sorteios de brindes oferecidos pelas lojas infantis do mall.

Serviço:

Bailinho de Carnaval no Shopping Mueller

Local: Shopping Mueller | Avenida Cândido de Abreu, 127 - Centro Cívico – Piso Subsolo

Data: 18 de fevereiro (sábado)

Horários: das 14h às 18h

Entrada: gratuita

Telefone: 41 3074-1000

Informações: www.shoppingmueller.com.br