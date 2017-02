Comissão da Câmara vai à Urbs discutir aumento da tarifa de ônibus

Redação Bem Paraná com Blog Política em Debate

13/02/17 às 15:04 - Atualizado às 15:48 Redação Bem Paraná com Blog Política em Debate

(foto: CMC)

Comissão de Serviço Público da Câmara Municipal de Curitiba se reúne na quarta-feira (15), às 14h30, com o presidente da Urbs, José Antonio Andreguetto, na sede da empresa. Segundo o presidente do colegiado, Paulo Rink (PR), ao objetivo da visita é “entender o aumento” de 15%, em prática desde o último dia 6. “Para onde o dinheiro está indo, para o fundo (do transporte)?”, quer saber o vereador, já que a tarifa técnica ainda não foi reajustada.

