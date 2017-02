Folha é premiada no concurso World Press Photo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fotógrafo da Folha de S.Paulo Lalo de Almeida foi premiado nesta segunda-feira (13) no concurso internacional World Press Photo. Ele ficou em segundo lugar na categoria Contemporary Issues (questões contemporâneas) com seu ensaio sobre o surto de zika na região Nordeste. Fundada em 1955, a fundação World Press Photo, com sede em Amsterdã, organiza o maior prêmio dedicado ao fotojornalismo no mundo. Em 2017, foram inscritas 80.408 imagens feitas por 5.034 fotógrafos de 125 países. As categorias do concurso são: questões contemporâneas, vida cotidiana, notícias gerais, projetos de longo prazo, natureza, pessoas, esportes e furos de reportagem.