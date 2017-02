Familiares negam ligação de torcedor morto com organizada do Botafogo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Familiares e amigos disseram nesta segunda (13) que Diego da Silva dos Santos, 28, não era integrante de torcida organizada. Santos morreu no domingo (12) pouco antes do início do clássico entre Botafogo e Flamengo, no Engenhão. Ele foi baleado quando chegava na ala norte do estádio junto com integrantes de uma organizada do Botafogo.

O rapaz foi ferido por tiros disparados por passageiros de um carro, que fugiu logo após a ação. "A única coisa que posso falar do meu filho é que ele era louco pelo Botafogo desde criança", afirmou a mãe de Santos. Sem se identificar, ela disse que o rapaz não integrava nenhuma organizada do clube. Amigos confirmaram também a versão da mãe. Já no Facebook, a página da "Fúria Jovem do Botafogo", uma das maiores organizadas do clube, lamentou a morte. "Ao Diogo [o nome correto é Diego] 'Negão da Beth', nosso amigo que se foi, fica o nosso pesar e as nossas condolências à família". O corpo de Santos deverá ser sepultado no final de tarde desta segunda em São Gonçalo. Outras sete pessoas ficaram feridas no domingo nos arredores do estádio. Uma delas permanece internada em estado grave.