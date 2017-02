TC manda Prefeitura de Curitiba suspender aumento da tarifa de ônibus

(foto: Franklin de Freitas)

O Tribunal de Contas do Paraná (TCE) determinou nesta segunda-feira, 13, a suspensão imediata do reajuste da passagem de ônibus em Curitiba. A determinação foi do conselheiro Ivan Bonilha através de uma medida cautelar, justificada pela falta de transparência do reajuste aplicado e inadequação do argumento apresentado pela prefeitura de necessidade de renovação da frota. O valor da tarifa havia sido reajustado de R$ 3,70 para R$ 4,25 no último dia 6. O aumento foi de 14,86%, valor bem acima da inflação do período apurada em 6,28%.

Rodrigo Damasceno, inspetor da 4ª inspetoria, presidida por Bonilha, explicou que ele é o conselheiro relator do procedimento que trata do Transporte Público em Curitiba. Este grupo fez um estudo que resultou no procedimento 16340/2016, que determina que a planilha da tarifa do transporte público deve ser transparente, entre outros aspectos legais. "E neste caso, o entendimento do conselheiro faltou a transparência necessária para justificar esse aumento", declarou Damasceno.

O outro ponto que motivou a medida, segundo o inspetor, foi o argumento apresentado pela prefeitura, conforme matéria veiculada pela agência de notícias da administração municipal, sobre a necessidade de promover a renovação da frota. Damasceno ressalta que no contrato de concessão dos serviços já está incluído o valor que seria destinado à renovação da frota. "Então seria como se o cidadão fosse cobrado duas vezes pela mesma coisa", disse.

"Por conta destes dois pontos, o conselheiro Bonilha entendeu ser necessária a medida cautelar a fim de minimizar os danos econômicos à sociedade", justificou. A medida deve ser homologada pelo pleno nesta quinta-feira, 16.

O TC informou que já notificou a prefeitura de Curitiba e a Urbs sobre a decisão. No entanto, a Prefeitura e a Urbs, através de sua assessoria, informou que ainda não foi notificada da decisão e que só irá se manifestar após ter recebido a notificação do TCE.

Atualizada às 16h12