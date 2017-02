(foto: Franklin de Freitas)

O Tribunal de Contas do Paraná (TCE) determinou nesta segunda-feira, 13, a suspensão imediata do reajuste da passagem de ônibus em Curitiba. A determinação foi do conselheiro Ivan Bonilha através de uma medida cautelar, justificada pela falta de transparência do reajuste aplicado e inadequação do argumento apresentado pela prefeitura de necessidade de renovação da frota. No final desta tarde, a Prefeitura de Curitiba publicou uma nota informando que irá analisar a situação para recorrer da decisão. Com isso, o preço da passagem permanece em R$ 4,25.

O valor da tarifa havia sido reajustado de R$ 3,70 para R$ 4,25 no último dia 6. O aumento foi de 14,86%, valor bem acima da inflação do período apurada em 6,28%. Rodrigo Damasceno, inspetor da 4ª inspetoria, presidida por Bonilha, explicou que ele é o conselheiro relator do processo de audotoria drealizada pelo TCE-PR na tarifa de transporte coletivo na Região Metropolitana de Curitiba. Este estudo resultou no procedimento 16340/2016, que determina que a planilha da tarifa do transporte público deve ser transparente, entre outros aspectos legais. "E neste caso, o entendimento do conselheiro faltou a transparência necessária para justificar esse aumento", declarou Damasceno.

O outro ponto que motivou a medida, segundo o inspetor, foi o argumento apresentado pela prefeitura, conforme matéria veiculada pela agência de notícias da administração municipal, sobre a necessidade de promover a renovação da frota. Damasceno ressalta que no contrato de concessão dos serviços já está incluído o valor que seria destinado à renovação da frota. "Então seria como se o cidadão fosse cobrado duas vezes pela mesma coisa", disse.

O inspetor afirmou que a medida tem âmparo no acordon 2143/2015, que elenca vários critérios a serem observados na hora de fixar as tarifas do transporte. "Embora esse acordão tenha tido seus efeitos suspensos por liminares, o conselheiro Bonilha entendeu ser necessária a medida cautelar a fim de minimizar os danos econômicos e sociais à sociedade", explicoi Damasceno.

A medida deve ser homologada pelo pleno nesta quinta-feira, 16. O TC informou que já notificou a prefeitura de Curitiba e a Urbs sobre a decisão. Ainda de acordo com o TCE-PR, a prefeitura e a Urbs têm cinco dias para se pronunciar sobre o caso.

Nota da prefeitura

"Sobre a decisão do Tribunal de Contas de revogar o aumento da tarifa ao passageiro do sistema de transporte de Curitiba, a Urbanização de Curitiba S/A foi notificada no fim da tarde desta segunda-feira (13) e vai analisar a situação para recorrer da decisão", diz a nota.

Atualizada às 18h45