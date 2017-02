“Cãocurso” de fantasias e bailinho de carnaval vai reunir pets estilosos

(foto: Divulgação)

Fantasia, originalidade e simpatia são as categorias do “Cãocurso”, um concurso de fantasias exclusivo para cachorros. O Shopping Curitiba foi o primeiro da cidade a se tornar petfriendly e hoje recebe animais de pequeno, médio e grande porte acompanhados de seus donos, diariamente.

No sábado, 18 de fevereiro, às 16h, além do bailinho de carnaval, os cachorros mais estilosos da capital paranaense vão desfilar pelo shopping com seus tutores e esbanjar simpatia, em ritmo de aquecimento para o feriadão. Quatro jurados vão avaliar o conjunto, criatividade, fofura, estilo e selecionar um ganhador para cada categoria (fantasia, originalidade e simpatia).

As inscrições (limitadas) serão feitas no dia do evento, mediante a doação de um quilo de ração, de qualquer tipo. A quantia arrecadada será doada para a Sociedade Protetora dos Animais de Curitiba, que protege e defende animais carentes e maltratados. A dica é chegar com antecedência, a partir das 14h, para fazer a doação, preencher uma ficha e começar a diversão. Assim que completado o número de 30 cachorros, as inscrições se encerram automaticamente, e apenas os cachorros inscritos participarão do desfile. Mas todos os cães são bem-vindos e convidados a assistirem o concurso e participar do bailinho.

A Cobasi vai premiar os três primeiros lugares com um kit especial, com brinquedos, acessórios e petiscos.

Algumas regras e informações são importantes: a participação é aberta a todos os cães de pequeno, médio e grande porte desde que não estejam classificados como Cães de Guarda: Pitbull, Pastor Alemão, American Stafforshire Terrier, Dobermann, Rottweiller, Bull Terrier e raças mestiças ou variações destas raças; será obrigatório o uso de fantasias, de coleiras e guias no dia do desfile.

O evento acontece no Piso L1, em frente a loja Tok&Stok.

Serviço:

“Cãocurso” de fantasias

Quando: dia 18 de fevereiro, às 16h.

Inscrições: doação de 1 kg de ração de qualquer tipo. A partir das 14h do dia 18.

ONG beneficiada: Sociedade Protetora dos Animais de Curitiba.