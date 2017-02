Avalanche mata ao menos 4 esquiadores nos Alpes franceses

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma avalanche deixou ao menos quatro esquiadores mortos nesta segunda-feira (13) em Tignes, na região dos Alpes na França. Durante a tarde, cerca de 40 socorristas trabalhavam com pás em busca de pessoas soterradas. Segundo as autoridades locais, as chances de retirá-las da neve com vida são "muito pequenas". Há relatos conflitantes sobre o número de pessoas soterradas. Inicialmente, havia sido informado que cinco pessoas estavam soterradas, além dos quatro corpos já recuperados. Posteriormente, a agência de notícias AFP informou que havia apenas uma outra pessoa soterrada. Um grupo de esquiadores acompanhados por um guia estava em uma área fora da pista quando foi atingido pelo deslizamento de neve. Muitos dos esquiadores eram membros da mesma família. A avalanche teve 100 metros de largura e 400 metros de comprimento e ocorreu a 2.100 metros de altitude.