Pai de 9, Latino diz que quer chegar aos 12 filhos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de estar solteiro desde o início do ano, depois de terminar um namoro de oito meses com a modelo Fabiana Araújo, Latino revelou ao site "Ego" que pretende ter mais filhos. "Sempre quis ter 12 filhos. Não sei se conseguirei, mas é meu sonho. Estou vivendo minha vida de solteiro, mas já já todos terão uma surpresa", disse ele para o site, deixando o mistério. O cantor já tem nove filhos, todos de mães diferentes e alguns com processos por pagamento de pensão alimentícia em andamento. Atualmente o cantor se dedica aos ensaios de seu novo DVD, que será gravado em Recife e irá comemorar seus 25 anos de carreira.