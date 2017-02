Sting, John Legend e Justin Timberlake vão cantar no Oscar

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foram revelados pela revista norte-americana "Entertainment Weekly" os intérpretes das cinco músicas que concorrem ao Oscar de melhor canção original. Tradicionalmente, elas são cantadas ao vivo no palco, mas nem sempre pelo mesmo cantor da versão que está no filme.

Na cerimônia que acontece no domingo (26), em Los Angeles, Emma Stone e Ryan Gosling não vão cantar. As duas canções de "La La Land: Cantando Estações" indicadas -"Audition" e "City of Stars"- interpretadas no filme por Emma e Ryan, respectivamente, vão ganhar a voz de John Legend, vencedor do Oscar em 2015 por "Glory", tema de "Selma".

Já Justin Timberlake fará a sua "Can’t Stop the Feeling", faixa da animação "Trolls" que ele canta no filme e que emplacou nas paradas de sucesso. Lin-Manuel Miranda, astro da Broadway e compositor da trilha de "Moana: Um Mar de Aventuras", acompanhará Aulii Cravalho, a dubladora da personagem que dá nome ao filme, na interpretação de "How Far I'll Go"‘.

Sting vai cantar "The Empty Chair", do documentário da HBO "Jim: The James Foley Story". Ele já concorreu com composições para a animação da Disney "A Nova Onda do Imperador" (2001) e para os filmes "Kate & Leopold" (2002) e "Cold Mountain" (2003).