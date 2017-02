Coritiba começa semana do clássico com seis no DM

Rildo: em recuperação no departamento médico (foto: Arquivo Bem Paraná)

O Coritiba começa a semana de preparação para o clássico contra o Atlético Paranaense com cinco jogadores no departamento médico. O lateral-esquerdo William Matheus, o meia Yan, os volantes Jonas, João Paulo e Alan Santos e o atacante Rildo estão em tratamento. O jogo será no domingo às 17 horas, na Arena, contra os reservas do time rubro-negro, que utilizará os titulares na quarta-feira, contra o Capiatá, pela Libertadores.

O técnico Carpegiani terá a semana livre para treinamentos e para recuperar os atletas. O próximo jogo será o clássico, no domingo.

Dos seis em recuperação, Alan Santos é quem tem menores chances de recuperação até domingo. No sábado, contra o Foz, a função dele ficou com Matheus Galdezani. O treinador vem utilizando o esquema tático 4-3-3 desde o início do ano, com apenas um volante centralizado e dois meias ofensivos. Galdezani vinha atuando como meia ofensivo nas partidas anteriores.

João Paulo é o único totalmente vetado. Ele sofreu uma fratura na perda direita e só retorna após o término do Campeonato Paranaense.

Outras opções para a função de volante são Edinho, Fabrício e Jonas (ex-Flamengo e Dinamo Zagreb-CRO), que ainda não estreou devido a uma enrose no joelho. “Não sei principalmente a recuperação do Jonas. Ele começou a treinar normalmente e parou. E tem grande possibilidades de ter uma volta”, afirmou Carpegiani.

Para o ataque, Rildo sentiu dores musculares antes do jogo com o Foz do Iguaçu, no sábado. Na partida, Carpegiani usou Neto Berola nessa função, na ponta-esquerda.

William Matheus (ex-Fluminense e Toulouse-FRA) é outro que não estreou e segue em tratamento. Ele tem uma inflamação no tendão. Quando se recuperar, passará a disputar posição com Carlinhos na lateral-esquerda.

Yan foi titular no sábado, mas sentiu dores musculares e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Ele disputa posição no meio-campo com Ruy, Kady, Thiago Lopes e Tiago Real.

O clube ainda não informou sobre a situação do lateral-direito Dodô, que deve voltar ao clube após disputar o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira. Se estiver em condições normais, pode atuar no Atletiba.

Com isso, a provável escalação para domingo é Wilson; Werley (Dodô), Walisson Maia, Juninho e Carlinhos (William Matheus); Jonas (Tiago Real), Galdezani e Ruy; Henrique Almeida, Neto Bertola (Rildo) e Kleber.