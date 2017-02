Chape emenda série negativa e sofre com primeiras críticas após remontagem

DANIEL FASOLIN CHAPECÓ, SC (UOL/FOLHAPRESS) - A paciência do torcedor com a remontagem do elenco da Chapecoense parece ter chegado ao fim. Após cinco rodadas no Campeonato Catarinense e apenas duas vitórias conquistadas, o novo grupo de jogadores e o técnico Vagner Mancini passaram a conviver com as primeiras críticas mais contundentes na cidade catarinense. A derrota por 2 a 1 contra o Brusque, no último sábado (11), foi o segundo revés consecutivo no estadual e fez com que as chances da Chapecoense vencer o primeiro turno ficarem muito remotas. Os resultados adversos fizeram com que jogadores e comissão técnica não fossem poupados pelos torcedores, com direito a vaias na Arena Condá e críticas nas redes sociais, imprensa local e pelas ruas de Chapecó. As críticas foram minimizadas pela diretoria da Chapecoense, que considera normal a oscilação apresentada devido à remontagem quase total do elenco. "Formamos um elenco de mais de 20 jogadores em trinta dias. Estamos há pouco mais de trinta dias treinando e isso tem que ser levado em consideração. Nós não vamos usar isso como desculpa, mas futebol e um time competitivo não se faz em seis meses, que dirá em quatro semanas", disse o diretor executivo Rui Costa, "Nós temos certeza que o os jogadores que vieram estão comprometidos e darão o resultado esperado", completou o dirigente. O discurso também foi adotado pelo vice-presidente da Chapecoense, Ivan Tozzo, que afirma ter convicção de que o time dará a resposta que o torcedor deseja. "É um time em formação, não podemos comparar com o que tínhamos. Antes eram quase três anos de trabalho e o time atingiu seu auge após muitas turbulências também. Nós estamos trabalhando muito para que tudo saia da melhor maneira possível e isso requer tempo", comentou.