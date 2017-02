Philip Morris Brasil é eleita uma das melhores empregadoras do País

A Philip Morris Brasil foi escolhida uma das principais empregadoras do País, de acordo com pesquisa internacional realizada pelo Top Employers Institute, organização sediada na Holanda.



De acordo com a instituição organizadora do prêmio, a pesquisa busca identificar os principais empregadores ao redor do mundo, em um reconhecimento às empresas que oferecem excelentes condições de trabalho aos seus colaboradores, desenvolvem o talento em todos os níveis corporativos e se esforçam para otimizar as práticas de Recursos Humanos.



"Recebemos este reconhecimento com muita alegria. Vivemos em um ambiente competitivo e global, onde a atuação de cada colaborador é essencial para o negócio. Nossas políticas de recursos humanos visam valorizar esse aspecto, oferecendo aos profissionais um ambiente de crescimento e de benefícios mútuos", afirma Martin Martorell, diretor de Recursos Humanos.



Para receber a certificação do Top Employers Institute, as empresas interessadas preenchem uma pesquisa sobre melhores práticas na área de recursos humanos, que resulta em uma análise abrangente das políticas adotadas. O documento é analisado por uma auditoria externa e, ao obter a pontuação exigida, os concorrentes recebem a classificação como Top Employer. A metodologia de pesquisa é adaptada para cada país. A revisão do levantamento é feita todos os anos e desenvolvida em parceria com especialistas em RH.



A cerimônia de premiação das empresas certificadas aconteceu em São Paulo, no dia 9 de fevereiro.