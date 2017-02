Corpo de Domingos Moro será velado em Curitiba nesta terça-feira

(foto: Arquivo/Bem Paraná)

O corpo do ex-dirigente do Coritiba, Domingos Moro, será velado na Capela do Vaticano, e sepultado nesta terça-feira (14), às 17h, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, em Curitiba.

Advogado esportista, Domingo Moro, de 57 anos, morreu no domingo (12), no seu apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Domingo Moro foi conselheiro e diretor vice-presidente do Coritiba. Como advogado atuava com destaque na área esportiva.