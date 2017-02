Netflix libera fotos da segunda temporada de 'Stranger Things'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ter divulgado, durante o intervalo do Super Bowl,o primeiro teaser da segunda temporada de Stranger Things, a Netflix liberou neste segunda-feira (13) as primeiras fotos da tão aguardada continuação da saga. As fotos mostram que o suspense ainda reina na cidade de Hawkins. Após ter voltado do mundo invertido, Will (Noah Schanapp) aparece ao lado dos seus amigos Dustin (Gaten Matarazzo), Mike (Finn Wolfhard) e Lucas (Caleb McLauhlin), para, o que tudo indica, uma nova aventura. O retorno da série está previsto para o Halloween, ou seja, os fãs da série terão que esperar até o dia 31 de outubro.