Corpo de jovem que desapareceu em Morretes é encontrado

(foto: AEN)

O Corpo de Bombeiros, com o apoio do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), conseguiu localizar, nesta segunda-feira (13/02), o corpo de um jovem que estava desaparecido desde sábado (11/02). Os dois amigos acampavam nas proximidades do Rio Ipiranga, em Morretes (PR) no Litoral do estado, quando foram surpreendidos por uma cabeça d’água. Um dos rapazes foi localizado no domingo (12/02).

