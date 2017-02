A história sempre mal contada dos formatos de fora

Já de algum tempo, aqui se bate na tecla da acomodação das emissoras em não criar rigorosamente nada, optando por produzir conteúdos de fora, que na maioria dos casos acabam em lamentáveis fracassos. “X Factor”, “Got Talent”, “Busão do Brasil”, “The Bachelor” e o “Além do peso” - reality dos gordinhos são apenas alguns de uma extensa lista de formatos que nunca deram em nada. Só causaram às várias TVs, e desse enquadro nenhuma se salva, enormes prejuízos, levando-as a gastar muito dinheiro, e muitas vezes um dinheiro que não tinham. Não bastasse tanta quebrada de cara, vem agora a Rede TV! anunciar “O Céu é o Limite” como próxima atração, apoiada num programa de grande sucesso na televisão da Itália. Mas, como assim? “O Céu é o Limite”, dirigido por Túlio de Lemos e apresentado por J. Silvestre, foi um grande sucesso da Tupi nos seus primórdios. O seu “absolutamente certo” fez história. O que levou a Rede TV! tão longe para buscar o programa? Ao mesmo tempo, o SBT, sem qualquer constrangimento, está anunciando um “Show do Milhão” com crianças de até 12 anos, que não bastasse à imagem e semelhança com o “Who wants to be a millionaire?”, comprado pela Globo, ainda terá muito do “Tamanho Não É Documento”, apresentado por Aurélio Campos, também na Tupi de antigamente. Como se vê, não tem jeito. Vai continuar tudo como dantes no quartel do Abrantes.

TV Tudo

Só fazer a conta

No meio de tanto ananás já apresentado, basta apontar quais formatos de fora acabaram se transformando em grande sucesso por aqui. Cabe numa mão só. E aí sobram alguns dedos.

Merece destaque

Se esta coluna faz sérias restrições ao “chefe secreto”, considerando a sua nenhuma importância naquilo que o programa deve chancelar como “Fantástico”, por outro lado foi absolutamente um “Show da Vida” rever Edson Celulari entrevistado, bem como sempre, pela Renata Ceribelli. Aí sim.

Vamos combinar (1)

No futebol profissional, assim como em tantos outros esportes, os atletas são submetidos, antes de qualquer competição, a um demorado processo de aquecimento. Trabalho desenvolvido por médicos, preparadores físicos, fisiologistas etc., para evitar lesões, especialmente de ordem muscular.

Vamos combinar (2)

De uns tempos para cá, antes de qualquer início de partida, foi transformada em lei a obrigação de executar o hino nacional e, em alguns casos, até os estaduais. Hinos por inteiro. Um na sequência do outro. Resultado: os atletas ficam absolutamente parados de 4 até 6 ou 7 minutos, jogando por terra todo o trabalho que foi feito antes. Será que só a primeira parte de um e de outro não ficaria de bom tamanho?

De jeito nenhum

Por meio de telefonemas dos Estados Unidos, Silvio Santos já definiu a permanência de Raul Gil aos sábados e a de Celso Portiolli com o “Domingo Legal” no SBT. Mas, como houve aquele forte ruído, sobre a possibilidade do Ratinho também fazer um programa nas manhãs de domingo, além do seu diário, o apresentador se sentiu na obrigação de se pronunciar oficialmente.

Fechou questão

Ratinho reuniu sua equipe de produção e foi bem objetivo quanto ao assunto. “Não há hipótese nenhuma de fazer programa também aos domingos”, garantiu ao seu pessoal. Tranquilizou a todos, dizendo que não quer isso para a vida dele e nem para a vida de ninguém.

Mulher

A partir do próximo dia 27, o Viva vai exibir uma programação especial em homenagem ao Dia da Mulher, que se comemora mundialmente em 8 de março. Para a ocasião, foram selecionados dez edições do “Bem Estar”, cinco episódios do “TV Mulher” com Marilia Gabriela e a exibição de uma entrevista de Regina Duarte ao “Damas da TV”.

De saída

Envolvido em um novo projeto, que vai tomar praticamente todo o seu tempo, Gilberto Dimenstein se despediu ontem da CBN. Foram 21 anos de trabalho e de preocupação com o bem estar das cidades.

Cauã está fora

Cauã Reymond, nome disputadíssimo na Globo, pediu para não fazer a próxima novela de Walcyr Carrasco, substituta de “A Força do Querer” na faixa das 21h. E não vai fazer. A Globo ainda não definiu quem será chamado para o seu lugar.

Nova fase

Arianne Botelho, a Aline, volta à novela “A Lei do Amor”, dia 17, agora como garota de programa. E já está programado um embate entre a jovem e o pai, Misael (Tuca Andrada), que descobre onde a filha está morando. "Some daqui! O senhor é um atraso na minha vida! E não volta nunca mais", dirá a jovem.

Bate – Rebate

A OSS, que pertence ao marido de Juliana Algañaraz(executiva da Endemol), Nibio Salatino, volta ao cenário...

...Será de responsabilidade da empresa a produção do “Dança dos Famosos” da Xuxa na Record...

...O programa, em 13 episódios, estreia dia 3 de abril, ao vivo...

...Muitos devem se lembrar que a OSS era a produtora envolvida no programa dos “Mamonas Assassinas”...

...Que tanta dor de cabeça (e prejuízo) rendeu à Record.

Marcão do povo, ex-Record, vai apresentar um novo programa nas tardes do SBT.

Não há entendimentos em curso para Adriane Galisteu voltar à Band com programa diário na faixa da tarde.

“Altas Horas” de Serginho Groisman marcou 18 pontos e 36% de share, sábado, no Rio: recorde...

...Em São Paulo, o programa também foi muito bem, com 14 de média e 27% de participação.

Apesar do horário, o UFC, mais uma vez, mostrou fôlego, tanto em SP quanto no Rio, inclusive dobrando a audiência na praça carioca.

Pedro Ianhez será o diretor do programa “Pedidos Incríveis” no Fox Life.

Globo está com tudo pronto para iniciar as gravações da nova “Malhação” após o Carnaval.

C’est fini

Cláudia Leitte será uma das juradas, a serviço do “Caldeirão do Huck”, que ajudará a eleger a Musa do Carnaval 2017 de São Paulo. O concurso começa no próximo sábado, dia 18. No dia 25, será a vez das passistas do Rio de Janeiro disputarem o título.

