SBT contrata apresentador que se referiu a Ludmilla como 'macaca' e 'pobre'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na tarde desta segunda (13), o jornalista Marcão do Povo foi contratado pelo SBT. Segundo a assessoria da emissora, ele entrará para o banco de elenco até que seja decidido o projeto que irá comandar. O plano é que ele entre no ar ainda neste semestre. Marcão foi demitido da Record em janeiro, após se referir à cantora Ludmilla como "pobre macaca". A emissora chegou a emitir uma nota de repúdio na qual dizia que "este tipo de conduta não está na linha editorial de nosso Jornalismo. Por este motivo, a Record TV Brasília optou por rescindir o contrato do apresentador Marcão". Ele era apresentador "Balanço Geral DF".