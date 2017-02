Míssil lançado pela Coreia do Norte teve alcance maior, diz TV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Pentágono condenou nesta segunda-feira (13) o mais recente teste de mísseis da Coreia do Norte, acrescentando que o compromisso dos Estados Unidos de se protegerem assim como seus aliados, como Japão e Coreia do Sul, é "imutável". O porta-voz do Pentágono, o capitão Jeff Davis, disse a repórteres que os "programas de armas ilegais" da Coreia do Norte constituíam uma clara e grave ameaça à segurança nacional. "Somos capazes de nos defendermos contra um ataque de mísseis balísticos da Coreia do Norte e tomaremos todas as medidas necessárias para deter e derrotar ameaças ao território e aos cidadãos do nosso país e de aliados", acrescentou Davis. A Coreia do Norte disse ter testado com êxito um novo tipo de míssil balístico de médio a longo alcance no domingo, alegando avanços em um programa de armas que está desenvolvendo em violação das resoluções da ONU. O míssil foi impulsionado por um motor de combustível sólido e foi uma versão atualizada do seu míssil balístico lançado por submarinos, que foi testado com sucesso em agosto passado, segundo a agência de notícias estatal KCNA. Davis disse que as indicações são de que se tratou de um míssil balístico de alcance intermediário, uma variante terrestre do que a Coreia do Norte lançou de submarinos no passado. Autoridades ouvidas pela rede de TV CNN afirmam que, por ter sido lançado de localização terrestre, o míssil teve alcance maior que em testes anteriores realizados pelo país asiático, cerca de 480 quilômetros.