Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia chega a R$ 34,7 mil

A Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior está com inscrições abertas até 26 de maio para o 30º Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia – José Richa. Além de certificado, os vencedores recebem um prêmio em dinheiro que varia de R$ 11.568,29 a R$ 34.704,88, de acordo com a categoria.



O prêmio tem por objetivo divulgar e valorizar as ações de pesquisa, extensão e inovação de pesquisadores paranaenses, estudantes de graduação, inventores independentes e de jornalistas que produzem matérias de divulgação científica.



Esta edição comemorativa dos 30 anos do prêmio leva o nome José Richa, governador do Estado do Paraná na época em que o prêmio foi criado. Este ano serão contempladas as áreas de Ciências Humanas e Sociais e Ciências Agrárias.



“Nosso principal objetivo é estimular a produção científica e tecnológica paranaense. Podem se inscrever especialistas e estudantes vinculados a universidades e institutos de pesquisa, também inventores independentes e os jornalistas com reportagens de divulgação de pesquisas realizadas em nosso Estado”, explicou o coordenador de Ciência e Tecnologia da Pasta, Evandro Razzoto.



A Secretaria da Ciência e Tecnologia é responsável pela organização e execução do prêmio. A avaliação dos concorrentes é feita por especialistas em cada área do conhecimento, provenientes dos programas de excelência em pós-graduação nas diferentes áreas, de outros estados.



As inscrições e o envio da documentação exigida devem ser feitos até o 26 de maio, exclusivamente, pelo e-mail premiocet@seti.pr.gov.br. Mais informações sobre a 30ª edição do Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia podem ser obtidas no site www.seti.pr.gov.br.



PRÊMIO - Os premiados receberão certificado e prêmio em dinheiro, com base nos vencimentos de professor titular em regime de dedicação exclusiva, incluindo a gratificação de incentivo à titularidade de doutor, da Carreira do Magistério Público do Ensino Superior do Paraná.



CATEGORIAS E VALORES:



Pesquisador – R$ 34.704,88



Extensionista – R$ 34.704,88



Inventor Independente – R$ 13.881,95



Jornalista – R$ 13.881,95



Estudante de Graduação – R$ 11.568,29