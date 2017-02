Tarifa de ônibus é reajustada em linhas que atendem 133 cidades paulistas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estão mais caras as tarifas de linhas intermunicipais de ônibus que atendem 133 cidades de cinco regiões metropolitanas do Estado de São Paulo (São Paulo, Baixada Santista, Campinas, Vale do Paraíba e Sorocaba). As informações são da Agência Brasil. De acordo com a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), os aumentos, que variam de 6,52% a 7,18%, dependendo do trecho, levam em conta os custos dos insumos do transporte e reajustes nas cláusulas contratuais com os consórcios. As novas tarifas começaram a valer no domingo (12) No início do ano, o governo do Estado informou que os preços das tarifas de 945 linhas de ônibus intermunicipais seriam reajustados a partir de 8 de janeiro. Dias depois, após decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, os aumentos das passagens de todas as linhas foram suspensos por liminar. Na sexta-feira (3), o presidente do TJ-SP, Paulo Dimas Mascaretti, derrubou a liminar que impedia o reajuste das tarifas, mas manteve a suspensão do aumento da integração no transporte público da capital paulista. Mascaretti considerou procedente o argumento do governo estadual de que a proibição temporária do aumento poderia causar lesão à ordem e economia públicas.