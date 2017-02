Incêndio destrói 21 ônibus em garagem em São José dos Campos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio destruiu 21 ônibus na garagem da empresa de transporte Viação Mimo, em São José dos Campos, interior paulista, na madrugada desta segunda-feira (13). Três funcionários estavam no local, mas não há registro de feridos. As informações são da Agência Brasil. Durante o trabalho para conter as chamas, os bombeiros retiraram do local mais 15 veículos que corriam risco de ser atingidos pelo fogo. As causas do incêndio estão sendo investigadas. A reportagem entrou em contato com a empresa, que não quis se pronunciar.